أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزير المياه يتفقد اشغال انجاز الجزء الخاص بتوفير مياه الشرب لمدينة تمبدغه

أدى وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله ولد اوداع اليوم السبت زيارة اطلاع وتفقد لأشغال انجاز

وزير المياه يتفقد ورشات إنجاز مشروع تزويد المناطق الشرقية بالماء

تفقد وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله ولد أوداع اليوم الجمعة ورشات إنجاز مشروع تزويد المناطق
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شؤون برلمانية

اللجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانية الوزارة الاولى

خصصت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ إجتماعها الذي عقدته صباح اليوم السبت برئاسة نائب رئيسها السيد أشريف

لجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية

خصصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم السبت برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد اشريف
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سياسة

السفير الموريتاني في الاوروغواي يقدم اوراق اعتماده

قدم السيد عبد الله واني ادريسا الاثنين الماضي لفخامة السيد تابارى فيسكز رئيس جمهورية الاوروغواي الغربية

وزير الشؤون الدينية المالي ينهي زيارته لموريتانيا

غادر وزير الشؤون الدينية والدعوة المالي السيد تيرنو أمادو عمر هاس جالو، اليوم الخميس نواكشوط في ختام
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إقتصاد

بدء ورشة لعرض نتائج دراسة حول مؤشرالقدرة على التكيف في مثلث الأمل

بدأت اليوم الخميس بنواكشوط،اشغال ورشة وطنية لعرض نتائج الدراسة الأولى حول مؤشرات القدرة على التكيف

تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة في ولاياتنا الداخلية

تميز تخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة اليوم الجمعة في ولاياتنا الداخلية بتنظيم عدة اجتماعات تحسيسية
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ثقافة و تعليم

انعِقاد الندوة العلمية السنوية الثانية لمركز الرشاد لترقية الثقافة والديمقراطية والحكامة الرشيدة في موريتانيا

انعقدتْ مساءَ أمسِ بفندق " موري سانتر" في انواكشوط النسخة السنوية الثانية من الندوة العلمية لمركز الرشاد

تنظيم محاضرة حول المخطوطات في الغرب الإسلامي

نظم المركز الثقافي المغربي في نواكشوط، مساء اليوم الأربعاء، محاضرة حول المخطوطات في المغرب الإسلامي
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صحافة

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة

تقرير وكالة الأنباء القطرية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية بقيام وكالات الانباء العربية بنشر
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صحة

ورشة لتكوين مكونين حول الاقلاع عن التدخين

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط اعمال ورشة لتكوين المكونين للمساعدة على الاقلاع عن التدخين ،منظمة

مجلس الشيوخ يعقد جلسة علنية لإيداع مشروعي قانونين

خصصت الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد با عبدول الحاج، نائب رئيس
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رياضة

ودادية مفتشي الشباب والرياضة تعقد جمعيتها العامة

عقدت صباح اليوم السبت بقاعة المعهد العالي للشباب والرياضة في نواكشوط ودادية مفتشي الشباب والرياضة

انتخاب مكتب جديد للاتحادية الموريتانية لألعاب القوى

تم صباح اليوم السبت بمباني المعهد العالي للشباب والرياضة في نواكشوط انتخاب مكتب جديد للأتحادية الموريتانية
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مجتمع

تدشين روضة جديدة للأطفال فى مقاطعة تفرغ زينة

تم اليوم الجمعة فى نواكشوط تنظيم حفل تدشين روضة الأطفال " بيبتوه" في مقاطعة تفرغ زينة. وتهدف أنشطة

بدء ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الأنترنت

بدأت اليوم الأربعاء بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط أشغال الملتقى الموريتاني الأول حول
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بيئة و طقس

زيادة في سرعة الرياح على عموم البلاد

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا السبت بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس

رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على عموم التراب الوطني

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا الجمعة بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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رئيس الجمهورية يتوجه إلى وادان