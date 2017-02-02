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- 09:50 - إينشيري: دور تنموي بارز للشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية
- 02/02/2017 - والي تكانت يشرف على حفل توقيع شراكة بين بلدية تيشيت وبرنامج الامم المتحدة للتنمية