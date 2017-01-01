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- 18:52 - وزير البترول والطاقة والمعادن يعود إلى نواكشوط
- 18:40 - الوزيرة المنتدبة تستقبل فريقا صحفيا من شبكة الجزيرة لتقديم الشكر للسلطات الموريتانية
- 16:26 - الوزير الأول يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية
- 15:41 - العيون: انطلاق اشغال مشروع الدعم المؤسسي في موريتانيا حول التكيف الزراعي والرعوي
- 14:43 - رئيس الجمعية الوطنية يستقبل السفيرالصيني
- 14:28 - وزيرة الزراعة تستقبل وفدا مشتركا من البنك الدولي ومنظمة استثمار نهرالسنغال
- 14:22 - رياح معتدلة إلى قوية شمالية إلى شمالية شرقية على طول السواحل
- 14:01 - تنظيم ورشة للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
- 13:18 - مفوض الامن الغذائي يستقبل ممثل منظمة الاغذية والزراعة
- 11:49 - مركز التكوين والتدريب المهني في كيهيدي: مصدر لتوفير اليد العاملة المتخصصة