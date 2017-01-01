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- 21:10 - وزير الاقتصاد والمالية يحضر اجتماع التعاون الثنائي بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية
- 18:39 - منظمة نساء منفقات تطلق أنشطتها في إينشري
- 18:35 - رئيس الجمهورية يصل الى باماكو
- 16:56 - وزيرالتجهيز والنقل يتفقد سير الاشغال فى الطريق الرابط بين كرمسين وميناء انجاغو
- 16:17 - رئيس الجمهورية يتوجه إلى مالي
- 15:19 - انطلاق فعاليات مهرجان عيون المكفه للثقافة والسياحة
- 12:49 - برنامج السكن الاجتماعي للوكالة الوطنية للتضامن في انواذيبو: انجاز أزيد من 700 وحدة سكنية
- 11:54 - بلادنا تشارك في الاجتماع السنوي الثاني لوزراء الدفاع وبمشاركة وزراء الخارجية لمجموعة الخمس للساحل
- 10:52 - انطلاق اولمبياد المواد العلمية على المستوى الوطني
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