أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزيرة الزراعة تتفقد سير الحملة الزراعية في مقاطعة كرمسين

أدت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، اليوم الاثنين زيارة استطلاعية لمشروع آفطوط الساحلي

لجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانيتي وزارتي الشؤون الخارجية والوزارة المنتدبة

خصصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد سومارى
إظهار الكل

شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل

لجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانية وزارة الدفاع الوطني

خصصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة السيد سمارى عمر، رئيس اللجنة
إظهار الكل

سياسة

سفيرنا في القاهرة يمثل بلادنا في اجتماع حول آخر تطورات الأزمة السورية

مثل سفيرنا في القاهرة ومندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية، سعادة السيد ودادى ولد سيدى هيبة، بلادنا

توقيع اتفاقية شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

تم اليوم الثلاثاء في نواكشوط التوقيع على اتفاقية شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية والمدرسة الوطنية
إظهار الكل

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والمالية تنظم ملتقى تكويني لبعض مديري المؤسسات العمومية

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم الاثنين بمركز التكوين والتبادل عن بعد ملتقى تكويني لصالح

رابطة قدامى ومتقاعدى الجيش تطلق الدورة الثالثة من المشاريع المدرة للدخل

اطلقت رابطة قدامى ومتقاعدي الجيش ا لوطني اليوم الثلاثاء في نواكشوط الدورة الثالثة من تمويلات المشاريع
إظهار الكل

ثقافة و تعليم

تنظيم ورشة تحسيسية حول قانون حماية الملكية الادبية والفنية

نظمت خلية حق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية صباح اليوم الاثنين في نواكشوط

اختتام الأسبوع الثقافي الموريتاني في تونس

اختتمت مساء السبت الماضي في مدينة اصفاقس التونسية، فعاليات الأسبوع الثقافي الموريتاني المنظم من طرف
إظهار الكل

صحافة

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة

تقرير وكالة الأنباء القطرية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية بقيام وكالات الانباء العربية بنشر
إظهار الكل

صحة

افتتاح ورشة حول حصيلة دراسة تتعلق بمراجعة قائمة الأمراض المهنية

افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة حول حصيلة وتقاسم الدراسة المتعلقة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية

ورشة لتكوين مكونين حول الاقلاع عن التدخين

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط اعمال ورشة لتكوين المكونين للمساعدة على الاقلاع عن التدخين ،منظمة
إظهار الكل

رياضة

رالي "آفريكا أوكورايز" يدخل الأراضي الموريتانية

وصلت صباح اليوم الأحد إلي الأراضي الموريتانية طلائع المشاركين في النسخة التاسعة من السباق الدولي المعروف

خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري 3-1

مني المنتخب الوطني لكرة القدم (المرابطون) بهزيمة صعبة أمام نظيره الجزائري بنتيجة(3-1) في مباراة ودية دولية
إظهار الكل

مجتمع

تدشين روضة جديدة للأطفال فى مقاطعة تفرغ زينة

تم اليوم الجمعة فى نواكشوط تنظيم حفل تدشين روضة الأطفال " بيبتوه" في مقاطعة تفرغ زينة. وتهدف أنشطة

بدء ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الأنترنت

بدأت اليوم الأربعاء بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط أشغال الملتقى الموريتاني الأول حول
إظهار الكل

بيئة و طقس

رياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى الشمالي الشرقي على عموم البلاد

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس

السماء قليلة الغيوم إلى غائمة على عموم التراب الوطني

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا السبت بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس
إظهار الكل

عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
إظهار الكل

الشعب

آخر عدد : 11123

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1
رئيس الجمهورية يتوجه إلى وادان