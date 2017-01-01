أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزيرة التجارة تلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة

اجتمعت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها منت حمدي ولد مكناس في العاصمة الإسبانية مدريد

وزيرالتجهيز والنقل يتفقد العديد من المشاريع والمرافق الحيوية بولايتي اينشيري وآدرار

أدى وزيرالتجهيز والنقل السيد سيدنا عالى ولد محمد خونة اليوم السبت زيارة تفقد واطلاع لمقطع الطريق الرابط
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شؤون برلمانية

رئيس البرلمان العربي ينهي زيارته لموريتانيا

انهى رئيس البرلمان العربي معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي صباح اليوم الثلاثاء زيارة عمل لموريتانيا

رئيس الجمعية الوطنية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل صباح اليوم الاثنين بمكتبه فى انواكشوط رئيس البرلمان
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سياسة

ندوة حول الرهانات السياسية والتعديلات الدستورية- الدلالات والمآلات-

نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية "مبدأ" مساء اليوم السبت في نواكشوط ندوة بعنوان" الرهانات

رئيس جمهورية غينيا يصل إلى نواكشوط

وصل البروفسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا فجر اليوم الجمعة إلى نواكشوط في مستهل زيارة لموريتانيا. واستقبل
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إقتصاد

21 مليون دولار دعم من صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الامن الغذائي في بلادنا

وقعت سفيرتنا في إيطاليا والممثلة الدائمة لبلادنا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، السيدة مريم بنت أوفى،

افتتاح أعمال أول اجتماع للفريق الوطني المتعدد للشفافية في قطاع الصيد

افتتح صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط الاجتماع الأول للفريق الوطني المتعدد
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ثقافة و تعليم

تنظيم ندوة ثقافية حول التواصل الثقافي بين الشناقطة والمغاربة

نظم المركزالثقافي المغربي بمقره في نواكشوط مساء اليوم الاربعاء ندوة ثقافية تحت عنوان " التواصل بين

المدرسة الوطنية للادارة تتسلم دعما فنيا من مشروع دولة القانون

تسلمت المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء صباح اليوم الاربعاء بمباني المدرسة في نواكشوط، دعما
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صحافة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبا جديدا

نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم السبت بانواكشوط مؤتمرها التأسيسي العادي الثالث تحت شعار

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة
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صحة

المجلس الاعلى للشباب ينظم ورشة تحسيسية حول أضرار التدخين

نطمت لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمجلس الاعلى للشباب مساء اليوم الخميس بغرفة التجارة والصناعة

اختتام ورشة لتكوين الاطباء الرئيسيين في المقاطعات في مجال الاوبئة الميدانية

ختتمت زوال اليوم الاربعاء بانواكشوط أعمال الورشة المتعلقة بتكوين الاطباء الرئيسيين في المقاطعات في
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رياضة

فريق الوحدة لكرة القدم يفوز بكأس عمدة بلدية تيارت

توج فريق الوحدة لكرة القد م مساء اليوم السبت على ملعب مقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية بكأس عمدة

إنطلاق فعاليات الموسم الرياضي للتايكوندو

انطلقت مساء اليوم الجمعة بدار الشباب الجديدة في نواكشوط فعاليات الموسم الرياضي 2017 -2018 لرياضة التايكوندو
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مجتمع

مفوض حقوق الانسان يستقبل مدير التعاون الألماني في نواكشوط

استقبل مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، مساء اليوم الخميس بمكتبه

مفوض حقوق الإنسان يستقبل ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

استقبل مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك صباح اليوم الخميس بمكتبه
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بيئة و طقس

بدء ورشة وطنية حول مشروع تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي

بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اشغال ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني حول مشروع تحسين قدرة التجمعات

افتتاح دورة تكوينية حول المعيار17025"ايزو"

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط،اشغال دورة تكوينية حول المعيار17025" بالمنظمة العالمية للمعايير"ايزو"
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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أنشطة رئاسية