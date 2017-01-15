أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

الوزير الاول يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين بمكتبه بالوزارة الاولى، رئيس البرلمان

الوزيرالأول يستقبل السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا

استقبل الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الإثنين بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط سعادة
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شؤون برلمانية

رئيس الجمعية الوطنية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل صباح اليوم الاثنين بمكتبه فى انواكشوط رئيس البرلمان

اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016/2017 على مستوى الجمعية الوطنية

اختتمت مساء اليوم الخميس الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016/2017 على مستوى الجمعية الوطنية. وتميز
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سياسة

رئيس البرلمان العربي يصل الى انواكشوط

وصل الليلة البارحة إلى نواكشوط رئيس البرلمان العربي معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في مستهل زيارة

لقاء بين الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس الافريقية ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية

احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط صباح اليوم الخميس لقاء تشاوريا بين الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل
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إقتصاد

افتتاح أعمال أول اجتماع للفريق الوطني المتعدد للشفافية في قطاع الصيد

افتتح صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط الاجتماع الأول للفريق الوطني المتعدد

وزارة الاقتصاد والمالية تنظم ملتقى تكويني لبعض مديري المؤسسات العمومية

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم الاثنين بمركز التكوين والتبادل عن بعد ملتقى تكويني لصالح
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ثقافة و تعليم

ندوة حول دورالأزهرالشريف كمنارة للتنوير في العالم العربي والإسلامي

نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في موريتانيا مساء اليوم الخميس بمقره في نواكشوط ندوة حول

اختتام أشغال ورشة حول قانون حماية الملكية الادبية والفنية

اختتمت زوال اليوم الثلاثاء في نواكشوط اشغال ورشة تحسيسية منظمة على مدى يومين من طرف خلية حقوق المؤلف
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صحافة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبا جديدا

نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم السبت بانواكشوط مؤتمرها التأسيسي العادي الثالث تحت شعار

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة
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صحة

ورشة للمصادقة على دليل وطني لرقابة الأعراض الجانبية ما بعد التطعيم

بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة خاصة بالمصادقة على الدليل الوطني لرقابة الاعراض الجانبية

افتتاح ورشة حول حصيلة دراسة تتعلق بمراجعة قائمة الأمراض المهنية

افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة حول حصيلة وتقاسم الدراسة المتعلقة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية
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رياضة

إنطلاق فعاليات الموسم الرياضي للتايكوندو

انطلقت مساء اليوم الجمعة بدار الشباب الجديدة في نواكشوط فعاليات الموسم الرياضي 2017 -2018 لرياضة التايكوندو

الاتحادية الموريتانية لكرة السلة تعقد جمعيتها العمومية

عقدت الاتحادية الموريتانية لكرة السلة جمعيتها العمومية مساءاليوم الثلاثاء في نواكشوط. وقدم رئيسها
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مجتمع

والي نواكشوط الجنوبية يزور بعض المصالح التابعة له

أدى والي نواكشوط الجنوبية السيد أمربيه ربو بنن ولد عابدين، صباح اليوم الخميس زيارة لبعض المصالح التابعة

تنظيم ورشة تحسيسة حول إدراك وملامسة الفساد ومحاربة الرشوة

بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة تحسيسية حول إدراك وملامسة الفساد ومحاربة ظاهرة الرشوة
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بيئة و طقس

انطلاق اشغال ورشة وطنية حول التخطيط التشغيلي لمشروعي التكيف مع التغيرات المناخية وتسيير الموارد الطبيعية لعام 2017

افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة وطنية منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون

انخفاض في درجات الحرارة على عموم التراب الوطني

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا السبت بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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أنشطة رئاسية