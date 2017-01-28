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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية الجديد
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية سيريلانكا الجديد
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيرة جمهورية فينلندا الجديدة
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية رواندا الجديد
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير الجمهورية اليمنية الجديد
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية المجر الجديد
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة الدنمارك الجديد
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة