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رئيس الجمهورية يتوجه إلى وادان
رئيس الجمهورية يصل إلى وادان
رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة
"S'en tenir aux valeurs authentiques qui ont uni toutes les composantes de notre peuple"
رئيس الجمهورية يؤدى زيارة للمعارض المنظمة فى إطار مهرجان المدن القديمة فى وادان
رئيس الجمهورية يسلم 70 مضخة للطاقة الشمسية لبعض الأسر الفقيرة في وادان
رئيس الجمهورية يزور المزرعة النموذجية في تنلبه
رئيس الجمهورية يعطي إشارة انطلاق تصفيات النسخة السادسة من بطولة الرماية التقليدية
رئيس الجمهورية يشرف بوادان على انطلاق منافسات الكرة الحديدية
رئيس الجمهورية يشرف بوادان على سباق للجمالة
رئيس الجمهورية يزور المدرسة رقم 1 في وادان
رئيس الجمهورية يزور المركز الصحي في وادان
رئيس الجمهورية يعود من وادان