آخر الأخبار
- 20:07 - وزارة الاقتصاد والمالية تنظم ملتقى تكويني لبعض مديري المؤسسات العمومية
- 19:40 - اجتماع للجنة الجهوية للتنمية المحلية بأدرار
- 19:35 - الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
- 19:33 - اجتماع اللجنة الجهوية للقروض عى مستوي ولاية كوركل
- 18:38 - انطلاق تشغيل توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو
- 16:38 - وزيرة الزراعة تتفقد سير الحملة الزراعية في مقاطعة كرمسين
- 16:36 - رياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى الشمالي الشرقي على عموم البلاد
- 15:38 - لجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانية وزارة الدفاع الوطني
- 15:11 - الإعلان عن انطلاق أنشطة فريق برلماني للصيد والاقتصاد البحري
- 14:05 - لجنة المالية بمجلس الشيوخ تدرس ميزانيتي وزارتي الشؤون الخارجية والوزارة المنتدبة