آخر الأخبار
- 15:30 - ورشة للمصادقة على دليل وطني لرقابة الأعراض الجانبية ما بعد التطعيم
- 14:15 - انطلاق اشغال ورشة وطنية حول التخطيط التشغيلي لمشروعي التكيف مع التغيرات المناخية وتسيير الموارد الطبيعية لعام 2017
- 13:16 - رئيس الجمعية الوطنية يستقبل رئيس البرلمان العربي
- 12:00 - الوزير الاول يستقبل رئيس البرلمان العربي
- 11:55 - رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان العربي
- 10:21 - الوزيرالأول يستقبل السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا
- 09:13 - موريتانيا تشارك في اجتماع وزراء داخلية تجمع الساحل والصحراء
- 15/01/2017 - وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط
- 15/01/2017 - افتتاح دورة تكوينية قي مجال الاتصال بجامعة لعيون
- 15/01/2017 - رئيس البرلمان العربي يصل الى انواكشوط