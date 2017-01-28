أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزيرالاقتصاد والمالية يعود الى نواكشوط قادما من باريس

عاد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي اليوم الاحد الى نواكشوط قادما من باريس بعد مشاركته

وزير التجهيز يتفقد مطار النعمه الدولي والمقطع الثاني من طريق النعمة ـ باسكنو

أدى وزير التجهيز والنقل السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، اليوم السبت زيارة تفقد لمطار النعمه الدولي،
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شؤون برلمانية

رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية يتوجهان إلى باماكو

غادر رئيسا مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن ولد الحاج والجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل نواكشوط صباح

رئيس البرلمان العربي ينهي زيارته لموريتانيا

انهى رئيس البرلمان العربي معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي صباح اليوم الثلاثاء زيارة عمل لموريتانيا
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سياسة

انطلاق اشغال الدورة 12 لبرلمانيي التعاون الاسلامي

انطلقت اليوم بباماكو(مالي) اجتماعات الدورة الثانية عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون

حلقة نقاش بالمركز العربي الإفريقي حول دلالات الوساطة الموريتانية لحل الأزمة الغامبية

نظم المركز العربي الإفريقي للاعلام والتنمية مساء أمس الأربعاء بمقره في نواكشوط حلقة نقاش فكرية تحت
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إقتصاد

محافظ البنك المركزي الموريتاني يبرز أن الصيرفة الإسلامية عرفت نموا ملحوظا في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل فنية حول الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات

21 مليون دولار دعم من صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الامن الغذائي في بلادنا

وقعت سفيرتنا في إيطاليا والممثلة الدائمة لبلادنا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، السيدة مريم بنت أوفى،
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ثقافة و تعليم

ندوة فنية بمناسبة تخليد الذكرى الثانية لتأسيس فرقة شروق المسرحية

نظمت فرقة شروق المسرحية بالمتحف الوطني في نواكشوط مساء اليوم الاربعاء ندوة لتخليد الذكرى الثانية لتأسيسها

انطلاق 21 مركزا للتعلم عن بعد على مستوى الجامعة الافتراضية الافريقية

ستدشن الجامعة الافتراضية الافريقية خلال الايام القادمة بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية 29 مركز
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صحافة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبا جديدا

نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم السبت بانواكشوط مؤتمرها التأسيسي العادي الثالث تحت شعار

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة
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صحة

توقيع اتفاقية متعلقة بتعزيز قدرات المركز الصحي بالسبخة

أشرف الأمين العام لوزارة الصحة السيد احمد ولد اجه صباح اليوم الخميس على توقيع اتفاقية بين سفارة اليابان

تنظيم ورشة تحسيسية للاعلاميين حول اهمية تشريعات مكافحة التدخين

نظمت الجمعية الموريتانية لمكافحة التدخين والسل والسيدا اليوم الاربعاء بمقرها في لكصر ورشة تحسيسية
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رياضة

انطلاق انشطة جمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي للفروسية

انطلقت مساء اليوم الاحد بمقرجمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي في مقاطعة تفرغ زينة بولاية

أكجوجت:انطلاق أعمال دورة تكوينية لصالح مجموعة من حكام مباريات كرة القدم

انطلقت مساء اليوم الاثنين بمدينة أكجوجت أعمال دورة تكوينية لصالح مجموعة من حكام مباريات كرة القدم،
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مجتمع

المدير العام للمصرف المغاربي يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين

عقد المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية السيد نورالدين زكري الذي يقوم حاليا بزيارة

انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس رقابة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمباني مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في نواكشوط الدورة العادية الأولى
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بيئة و طقس

بدء ورشة وطنية حول مشروع تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي

بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اشغال ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني حول مشروع تحسين قدرة التجمعات

افتتاح دورة تكوينية حول المعيار17025"ايزو"

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط،اشغال دورة تكوينية حول المعيار17025" بالمنظمة العالمية للمعايير"ايزو"
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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أنشطة رئاسية