أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزير البترول والطاقة والمعادن يعود إلى نواكشوط

عاد وزير البترول والطاقة والمعادن الدكتور محمد ولد عبد الفتاح، مساء اليوم الأربعاء إلى نواكشوط، قادما

الوزيرة المنتدبة تستقبل فريقا صحفيا من شبكة الجزيرة لتقديم الشكر للسلطات الموريتانية

استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة خديجة أمبارك فال، اليوم الأربعاء
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شؤون برلمانية

رئيس الجمعية الوطنية يستقبل السفيرالصيني

استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل اليوم الاربعاء بمكتبه بنواكشوط سعادة السيد وي دونغ

تنظيم يوم تحسيسي لاطلاع البرلمانيين على آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة في إطاره

نظم الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
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سياسة

رياح معتدلة إلى قوية شمالية إلى شمالية شرقية على طول السواحل

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا الخميس بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس

رئيس الجمعية الوطنية يعود من باماكو

عاد رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل مساء اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط قادما من باماكو. وقد
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إقتصاد

محافظ البنك المركزي الموريتاني يبرز أن الصيرفة الإسلامية عرفت نموا ملحوظا في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل فنية حول الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات

21 مليون دولار دعم من صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الامن الغذائي في بلادنا

وقعت سفيرتنا في إيطاليا والممثلة الدائمة لبلادنا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، السيدة مريم بنت أوفى،
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ثقافة و تعليم

جمعية بتلميت للثقافة والتراث تطلق أنشطتها

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط الانشطةالثقافية لجمعية بتلميت للثقافة والتراث. وتشكل هذه الجمعية

افتتاح مركز التكوين المفتوح عن بعد والتكوين المرتبط بشبكة الانترنت

تم صباح اليوم الاثنين افتتاح مركز التكوين المفتوح عن بعد والتكوين المرتبط بشبكة الانترنت في جامعة نواكشوط
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صحافة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبا جديدا

نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم السبت بانواكشوط مؤتمرها التأسيسي العادي الثالث تحت شعار

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة
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صحة

ورشة لدعم قدرات مختبرات المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية حسب مواصفات الآيزو

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة خاصة بعرض نتائج دعم القدرات الفنية لمختبرات المعهد الوطني

توقيع اتفاقية متعلقة بتعزيز قدرات المركز الصحي بالسبخة

أشرف الأمين العام لوزارة الصحة السيد احمد ولد اجه صباح اليوم الخميس على توقيع اتفاقية بين سفارة اليابان
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رياضة

والي آدرار يزور المشاركين في سباق دولي للدراجات لدى مرورهم بالولاية

قام السيد الشيخ ولد عبد الله ولد أواه والي آدرار الليلة البارحة بزيارة تفقد واطلاع للفرق التي تشارك

انطلاق انشطة جمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي للفروسية

انطلقت مساء اليوم الاحد بمقرجمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي في مقاطعة تفرغ زينة بولاية
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مجتمع

تخليد الذكرى الرابعة والستين لليوم العالمي للمجذومين

نظمت الجمعية المويتانية لرعاية المعاقين بالجذام " امهل" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة

المدير العام للمصرف المغاربي يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين

عقد المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية السيد نورالدين زكري الذي يقوم حاليا بزيارة
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بيئة و طقس

رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية على عموم التراب الوطني

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا الأربعاء بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس

رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية إلى شرقية على عموم البلاد

تتوقع مصادر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى، أن تتميز الوضعية العامة للطقس
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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أنشطة رئاسية