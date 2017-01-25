أنشطة رئاسية

أنشطة الحكومة

وزير الثقافة يعود الى نواكشوط بعد ان شارك في تظاهرة مشهد عاصمة للثقافة الإسلامية

عاد وزيرالثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ الى انواكشوط

وزيرة التجارة تستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

استقبلت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، صباح اليوم الأربعاء بمكتبها
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شؤون برلمانية

رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية يتوجهان إلى باماكو

غادر رئيسا مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن ولد الحاج والجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل نواكشوط صباح

رئيس البرلمان العربي ينهي زيارته لموريتانيا

انهى رئيس البرلمان العربي معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي صباح اليوم الثلاثاء زيارة عمل لموريتانيا
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سياسة

ندوة حول الرهانات السياسية والتعديلات الدستورية- الدلالات والمآلات-

نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية "مبدأ" مساء اليوم السبت في نواكشوط ندوة بعنوان" الرهانات

رئيس جمهورية غينيا يصل إلى نواكشوط

وصل البروفسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا فجر اليوم الجمعة إلى نواكشوط في مستهل زيارة لموريتانيا. واستقبل
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إقتصاد

محافظ البنك المركزي الموريتاني يبرز أن الصيرفة الإسلامية عرفت نموا ملحوظا في موريتانيا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل فنية حول الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات

21 مليون دولار دعم من صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الامن الغذائي في بلادنا

وقعت سفيرتنا في إيطاليا والممثلة الدائمة لبلادنا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، السيدة مريم بنت أوفى،
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ثقافة و تعليم

ندوة فنية بمناسبة تخليد الذكرى الثانية لتأسيس فرقة شروق المسرحية

نظمت فرقة شروق المسرحية بالمتحف الوطني في نواكشوط مساء اليوم الاربعاء ندوة لتخليد الذكرى الثانية لتأسيسها

انطلاق 21 مركزا للتعلم عن بعد على مستوى الجامعة الافتراضية الافريقية

ستدشن الجامعة الافتراضية الافريقية خلال الايام القادمة بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية 29 مركز
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صحافة

رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبا جديدا

نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم السبت بانواكشوط مؤتمرها التأسيسي العادي الثالث تحت شعار

بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تزور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والهيئة الوطنية للمحامين

قامت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، برئاسة السيدة سوياتا ميكا نائبة رئيسة اللجنة، رفقة
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صحة

تنظيم ورشة تحسيسية للاعلاميين حول اهمية تشريعات مكافحة التدخين

نظمت الجمعية الموريتانية لمكافحة التدخين والسل والسيدا اليوم الاربعاء بمقرها في لكصر ورشة تحسيسية

المجلس الاعلى للشباب ينظم ورشة تحسيسية حول أضرار التدخين

نطمت لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمجلس الاعلى للشباب مساء اليوم الخميس بغرفة التجارة والصناعة
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رياضة

أكجوجت:انطلاق أعمال دورة تكوينية لصالح مجموعة من حكام مباريات كرة القدم

انطلقت مساء اليوم الاثنين بمدينة أكجوجت أعمال دورة تكوينية لصالح مجموعة من حكام مباريات كرة القدم،

انطلاق الموسم الرياضي للاتحادية المورتانية للجدو 2017

انطلقت فعاليات الموسم الرياضي للاتحادية الموريتانية للجيدو مساء اليوم الأحد بدار الشباب الجديدة في
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مجتمع

المدير العام للمصرف المغاربي يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين

عقد المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية السيد نورالدين زكري الذي يقوم حاليا بزيارة

انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس رقابة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمباني مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في نواكشوط الدورة العادية الأولى
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بيئة و طقس

بدء ورشة وطنية حول مشروع تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي

بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اشغال ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني حول مشروع تحسين قدرة التجمعات

افتتاح دورة تكوينية حول المعيار17025"ايزو"

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط،اشغال دورة تكوينية حول المعيار17025" بالمنظمة العالمية للمعايير"ايزو"
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عدالة و تشريع

نادي القضاة الموريتانيين ينظم حفلا في ختام دورة مجلسه الثالثة

نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء اليوم الأحد بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا بمناسبة اختتام الدورة

رئيس محكمة الحسابات يعود من الإمارات العربية المتحدة

عاد السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، رئيس محكمة الحسابات الليلة البارحة إلى نواكشوط قادما من
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الشعب

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افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

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أنشطة رئاسية